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YouTube'da zirve değişti: En çok abonesi olan kanal artık MrBeast

YouTube'da zirve değişti: En çok abonesi olan kanal artık MrBeast MrBeast, Bollywood müzik şirketi T-Series’i geride bırakarak YouTube'da en çok aboneye sahip kanal oldu.