YouTube'un kotanızı sömürmesini engelleyin

YouTube uygulamasındaki basit ayarlar sayesinde, uygulamanın internet paketinizden daha az kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Pahalı bir sınırsız veri planınız yoksa, muhtemelen her ay ne kadar mobil veri kullandığınıza dikkat etmeniz gerekir.

YouTube gibi sitelerde video izlemek, internet paketinizi hızla tüketebilir. Ancak uygulama üzerinden yapabileceğiniz birkaç basit ayar, size veri tasarrufu sağlayabilir.

Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videomuzda, YouTube'da veri tasarrufu yapabilmek için uygulamanız gereken 3 adımdan bahsettik.

YOUTUBE VERİ TASARRUFU İÇİN 3 BASİT AYAR - YouTube