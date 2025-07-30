YouTube'un uygun fiyatlı aboneliği Premium Lite Türkiye'ye geldi

YouTube, daha önce belirli ülkelerde test ettiği uygun fiyatlı abonelik paketi YouTube Premium Lite'ı resmen Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu.

Yeni paket, standart Premium'a göre daha ucuz bir alternatif olsa da özellik bakımından oldukça kısıtlı bir deneyim vadediyor.

PREMIUM LITE NELER SUNUYOR

Aylık 49,99 TL'lik fiyata sahip olan YouTube Premium Lite, temel olarak videolardaki reklamları kaldırıyor.

Ancak Shorts, YouTube Music ve arama sonuçları gibi yerlerde reklamlar gösterilmeye devam edebilir.

Ayrıca, arka planda oynatma ile video indirme gibi popüler özellikler bu pakete dahil değil.

NORMAL PREMIUM İLE KIYASLAMA

Tamamen reklamsız bir deneyim, çevrimdışı izleme ve arka planda oynatma gibi tüm avantajlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların yine standart Premium paketini tercih etmesi gerekiyor.

Yeni abone olacaklar için Premium Lite paketinde de 1 aylık ücretsiz deneme süresi sunuluyor.

TÜRKİYE FİYATI

Videoları reklamsız izleme odaklı daha uygun fiyatlı abonelik paketi Premium Lite, aylık 49,99 TL fiyatla Türkiye'de kullanıma sunuldu.