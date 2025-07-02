Yurt dışından getirilen telefon sayısı yüzde 82 düştü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2024 yılına ait faaliyet raporu, yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan yüksek IMEI kayıt harcı politikasının hedeflenenin aksine hem vatandaş hem de devlet için olumsuz sonuçlar doğurduğunu gözler önüne serdi.

Yüksek harç bedeli, yurt dışından telefon getirme alışkanlığını neredeyse bitirme noktasına getirdi.

Bu durum, daha uygun fiyata daha iyi bir telefona sahip olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir kapıyı kapatırken, devletin bu kalemden elde ettiği gelirin de azalmasına yol açtı.

KAYITLI CİHAZ SAYISI YÜZDE 82 AZALDI

BTK raporundaki en çarpıcı veri, yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cep telefonu sayısındaki düşüş oldu.

Rapora göre, bu yolla kaydedilen cihaz sayısı bir önceki yıla göre yüzde 81,95 gibi devasa bir oranda azalarak 161 bin 136 adede geriledi.

2023 yılında bu rakam 892 bin 501 adet olarak kaydedilmişti. Bu rakamlar, fahiş artışın vatandaşları yurt dışından telefon getirip kaydettirmekten vazgeçirdiğini net bir şekilde gösteriyor

HARÇ ARTTI, GELİR DÜŞTÜ

Politikanın en ironik sonucu ise devletin gelirlerinde yaşandı. IMEI kayıt harcı beş kattan fazla artınca, bu kalemden elde edilen gelirler de düşüş gösterdi.

2023 yılında 892 bin 501 cihazın kaydından 5.5 milyar liranın üzerinde gelir elde edilirken, 2024 yılında artan harç miktarına rağmen bu gelir 5.1 milyar lira seviyesinde kaldı.

IMEI KAYIT HARCI YILLARA GÖRE NASIL DEĞİŞTİ

Uygulama, 2012 yılında sadece 100 TL gibi sembolik bir bedelle başlamıştı. Ancak yıllar içinde yapılan artışlarla, özellikle 2018, 2020 ve 2023'teki fahiş zamlarla harç bedeli giderek yükseldi.

2025 yılı itibarıyla, yurt dışından alınan bir telefonu Türkiye'de kaydettirmenin bedeli 45 bin 614 liraya ulaşmış durumda.

Bu rakam, yurt dışında vergi iadeleriyle ortalama 1.000 dolara alınabilen bir cep telefonunun kendi fiyatını bile aşabiliyor.

BTK verileri, pazarın en büyük oyuncuları konumundaki Apple, Samsung ve Redmi'nin de 2024 yılındaki cihaz kayıtlarında genel bir gerileme yaşadığını gösteriyor.

Bu durum, yüksek harç politikasının sadece yolcu beraberi kayıtlarda değil, genel telefon pazarında da bir daralmaya yol açtığını ortaya koyuyor.