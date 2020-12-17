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- Zararlı yazılım içeren 28 Google Chrome ve Microsoft Edge uzantısı tespit edildi
Zararlı yazılım içeren 28 Google Chrome ve Microsoft Edge uzantısı tespit edildi
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 16:48
- Güncelleme : 17.12.2020 - 16:49
Uzantılar ve eklentiler, tarayıcınızdan daha verimli bir şekilde faydalanmanızı ve ekstra özellikler kazanmanızı sağlıyor. Ancak kötü niyetli kişiler, bilgisayarınıza sızmak ve bilgilerinizi ele geçirmek için bu uzantılardan sıkça yararlanıyor.
Güvenlik firması Avast, bu hafta en az 28 üçüncü taraf Google Chrome ve Microsoft Edge uzantısında kötü amaçlı yazılım tespit ettiğini duyurdu.
Web mağazalarından alınan istatistiklere göre bu uzantılar, dünya genelinde 3 milyondan fazla indirildi.
Avast, uzantılarda gizli kötü amaçlı yazılımların, kullanıcıları potansiyel olarak kimlik avı sitelerine yönlendirebileceğini ve bunun da kişisel verileri çalma girişimine yol açabileceğini söyledi.
28 ZARARLI UZANTI
Avast'ın tespit ettiği zararlı uzantılar, genellikle Facebook, Instagram, Spotify ve Vimeo gibi popüler çevrimiçi platformlardan içerik indirmeye yarıyor. Eğer siz de aşağıdaki uzantılardan herhangi birini kullanıyorsanız, hemen silmenizde fayda var:
- Direct Message for Instagram - Chrome
- Direct Message for Instagram - Edge
- DM for Instagram
- Invisible mode for Instagram Direct Message
- Downloader for Instagram
- Instagram Download Video & Image
- App Phone for Instagram - Chrome
- App Phone for Instagram - Edge
- Stories for Instagram
- Universal Video Downloader - Chrome
- Universal Video Downloader - Edge
- Video Downloader for Facebook - Chrome
- Video Downloader for Facebook - Edge
- Vimeo Video Downloader - Chrome
- Vimeo Video Downloader - Edge
- Volume Controller
- Zoomer for Instagram and Facebook
- VK UnBlock. Works fast.
- Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.
- Upload photo to Instagram
- Spotify Music Downloader
- Stories for Instagram
- Upload photo to Instagram
- Pretty Kitty, The Cat Pet
- Video Downloader for YouTube
- SoundCloud Music Downloader
- The New York Times News
- Instagram App with Direct Message DM
Avast, Microsoft ve Google ile iletişime geçtiğini ve her iki şirketin de şu anda sorunu araştırdığını söylemesine rağmen, virüslü uzantılardan bazıları hala indirilebilir durumda.
Söz konusu saldırılardan etkilenmemek için, tarayıcınıza bir uzantı indirirken her zaman dikkatli olmanız ve güncel antivirüs yazılımının etkin olduğundan emin olmanız gerekiyor.
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