Zihin okuyan kasklar, 50 bin dolardan satışa çıkıyor

ABD'de bir şirket, zihin okuyabildiğini iddia ettiği kaskları 50 bin dolardan satışa sunmaya hazırlanıyor.

Amerikalı girişimci Bryan Johnson tarafından kurulan Kernel adlı şirket, zihinleri okuyabildiğini iddia ettiği kaskları 50 bin dolardan piyasaya süreceği duyurdu.

Johnson'ın, 5 yılda 110 milyon dolar harcayarak beyin aktivitelerini izleyip kaydedebilen bir kask geliştirdiği ve bu icadıyla bilim dünyasını heyecanlandırdığı belirtildi.

Birkaç kilogamlık kaskların, beynin elektriksel uyarılarını ve kan akışını düşünce hızında ölçerek analiz eden ve bu organın dünyaya nasıl tepki verdiğine dair bir veri sağlayan sensör yuvalarını içerdiği söyleniyor.

"CİDDİ RİSKE GİRDİK"

Söz konusu kaskların üretimi için çok ciddi riske girdiklerini söyleyen Kernel'in yöneticisi Bryan Johnson, şirketin yoluna devam etmesi için kişisel banka hesabını neredeyse sıfırladığını ve maaş ödemelerini geciktirdiklerini söyledi.

Johnson, "Bilim insanları kalbimizi, kanımızı ve hatta DNA'mızı ölçmek için her türlü test ve makineyi yaptı. Ancak beyin testleri nadir ve pahalı olmaya devam ediyordu ve bizi en çok tanımlayan organ hakkındaki verilerimizi keskin bir şekilde sınırlandırıyordu." açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, bu teknolojinin yıllardır var olduğu, ancak bunun milyonlarca dolara mal edilen ve hastaların klinik bir ortamda hareketsiz oturmasını gerektiren oda boyutunda makinelerle mümkün olabildiği hatırlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Heyecanlı araştırmacılar; beyin yaşlanması, zihinsel bozukluklar, sarsıntılar, felçler ve meditasyon gibi geçmişteki metafizik deneyimlerin arkasındaki mekanikler hakkında fikir edinmek için kaskları kullanmayı bekliyor." denildi.



