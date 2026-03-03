Uzaydan 5G devri başlıyor: Starlink Mobile V2 uyduları yolda

Uydu tabanlı internet hizmetleriyle dikkat çeken SpaceX, "Direct to Cell" adını "Starlink Mobile" olarak değiştirdiği servisi için devasa bir güncelleme duyurdu.

Şirket, yeni nesil V2 uyduları sayesinde mevcut donanımlara kıyasla yüz kat daha yüksek veri yoğunluğu ve 5G bağlantı hızları sunacağını açıkladı.

YENİ NESİL UYDULAR FARK YARATACAK

Özelleştirilmiş silikon çipler ve gelişmiş faz dizili antenlerle donatılan V2 uyduları, önceki nesillere göre yirmi kat daha fazla ağ trafiği yönetebilecek.

Bu teknolojik sıçrama sayesinde kullanıcılar, kesintisiz video akışı ve yüksek hızlı mobil uygulamalar gibi hizmetleri standart karasal ağ kalitesinde deneyimleyebilecek.

DAHA DÜŞÜK GECİKME VE KESİNTİSİZ İLETİŞİM

İkinci nesil uydular, yörünge yüksekliğinin 340 ila 485 kilometre bandına düşürülmesiyle sinyal istikrarını artırarak iletişimdeki gecikmeleri minimuma indiriyor.

Ayrıca çoklu frekans bantlarında hizmet verebilen bu yeni sistem, hem sabit hem de mobil uydu haberleşmesini aynı altyapıda sorunsuz bir şekilde buluşturuyor.

KÜRESEL ÇAPTA MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Hâlihazırda 650 uyduyla düşük Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren Starlink Mobile ağı, altı kıtada 1,7 milyardan fazla insanı kapsama alanında tutuyor.

Bugüne kadar 13 milyondan fazla kişinin bağlantı kurduğu ve dünyanın dev operatörleriyle entegre çalışan sistem, kapasite sınırlarını aşarak iletişimi baştan şekillendirmeyi hedefliyor.