ZTE uygun fiyatlı müzik odaklı akıllı telefonunu piyasaya sürdü

ZTE, müzik tutkunları için tasarlanmış uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan Nubia Music 2'yi görücüye çıkardı.
Nubia Music 2, gelişmiş ses özellikleri ve düşük fiyatıyla dikkat çekiyor.
NUBİA MUSİC 2 ÖZELLİKLERİ
Nubia Music 2, 6,7 inç HD+ LCD ekran, Unisoc T7200 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5 MP ön kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.
2.1 kanallı ses sistemi, üç tam aralıklı hoparlör, DTS:X Ultra desteği, 95 dB ses çıkışı, mekansal ses desteği ve 3,5 mm kulaklık girişi, telefonun ses konusunda diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Ekran: 6,7 inç LCD, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Unisoc T7200
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 MP
Ön Kamera: 5 MP
Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj
İşletim Sistemi: Android 14
Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu
FİYAT
Nubia Music 2, Malezya'da 75 euro fiyatla satışa sunuldu. Telefon, siyah ve mavi renk seçenekleriyle Shopee ve Lazada gibi çevrimiçi mağazalarda bulunabiliyor.
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