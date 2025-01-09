ZTE uygun fiyatlı müzik odaklı akıllı telefonunu piyasaya sürdü

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ZTE, müzik tutkunları için tasarlanmış uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan Nubia Music 2'yi görücüye çıkardı.

Nubia Music 2, gelişmiş ses özellikleri ve düşük fiyatıyla dikkat çekiyor.

NUBİA MUSİC 2 ÖZELLİKLERİ

Nubia Music 2, 6,7 inç HD+ LCD ekran, Unisoc T7200 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5 MP ön kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

2.1 kanallı ses sistemi, üç tam aralıklı hoparlör, DTS:X Ultra desteği, 95 dB ses çıkışı, mekansal ses desteği ve 3,5 mm kulaklık girişi, telefonun ses konusunda diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Ekran: 6,7 inç LCD, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T7200

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj

İşletim Sistemi: Android 14

Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu

FİYAT

Nubia Music 2, Malezya'da 75 euro fiyatla satışa sunuldu. Telefon, siyah ve mavi renk seçenekleriyle Shopee ve Lazada gibi çevrimiçi mağazalarda bulunabiliyor.