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Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtıyor

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad Hastanesi'nde, Suriyelilere sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

AA | 02.12.2019 - 15:19..
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad Hastanesi'nde çalışmaların ardından Suriyelilerin aldığı sağlık hizmetleriyle ilgili video paylaşıldı.

Videoda aralarında çocukların da bulunduğu Suriyelilerin, doktorlar tarafından muayene edilme görüntülerine yer verildi.

Teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı İZLE

Sağlık hizmeti alan Suriyeli ailenin bireyleri, terör örgütü YPG/PKK varken evlerinden dışarı çıkamadıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince bulundukları bölgenin teröristlerden temizlendiğini dile getiren aile, "Onlar varken dışarı çıkmak hiç güvenli değildi. Allah hepinizden razı olsun. Doktorlar, çocuklar ve bizimle çok ilgilendiler." ifadelerini kullandı.

Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtıyor

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ HAK ETTİKLERİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLADI"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"Kahraman komandolarımızın sağladığı huzur ve güven ortamıyla Sağlık Bakanlığımızın Tel Abyad Hastanesi'nde verdiği sağlık hizmetleri sayesinde Suriyeli kardeşlerimiz insanca yaşamaya, hak ettikleri hizmetleri almaya başladı. Artık yüzler gülüyor."

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