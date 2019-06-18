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Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Pazara giden yaşlı adamın cep telefonunu çalan Ömer K., önce güvenlik kamerasına sonra da polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İHA | 18.06.2019 - 09:14..
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Adana'da yaşayan Halit K. alışveriş yapmak üzere Güney Kuşak Bulvarına kurulan pazara gitti. Halit K. alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan Ömer K. elindeki poşetle perdeleme yaparak saniyeler içinde yaşlı adamın gömleğinin cebinden telefonu alıp hiçbir şey olmamış gibi pazarda gezmeye devam etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTI

Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden Halit K. polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin kimliği tespit etti.

Kısa sürede yakalanan Ömer K.'nin cezaevinden yeni çıktığını, ihtiyacı olduğu için cep telefonunu çaldığını söylediği ileri sürüldü.

Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

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