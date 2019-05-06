Telefon hırsızları İstanbul'da yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçen cumartesi günü bir beyaz eşya mağazasında hırsızlı olayı meydana geldi.

Kimliği belirsiz şüpheliler, mağazaya girerek 45 cep telefonunu çalıp kaçtı.

Mağaza çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polisin başlattığı çalışma kapsamında, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, bulundukları adresleri de tespit edince harekete geçti.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin İstanbul'da olduklarının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'yle ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda, hırsızlık şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Murat A. Salar M. Tahsin A. ve Şirvan A. emniyet ekipleri tarafından İnegöl'e getirildi. Şüphelilerin hırsızlık için İstanbul'dan İnegöl'e geldikleri öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, polis tarafından adliyeye sevk edildi.

















