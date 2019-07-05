TEM otoyolu da bakıma alındı

TEM otoyolunun Ankara yönü, İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arası, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 36 gün süreyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Körfez-Gümüşova Kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arasındaki bölümde, üstyapı onarım ve yenileme çalışması yürütülecek.

TRAFİK AKIŞI D-100'E YÖNLENDİRİLECEK

Çalışma nedeniyle TEM otoyolu İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirilecek, Adapazarı Gişeler'den tekrar otoyola katılım sağlanacak.





ÇALIŞMALAR 36 GÜN SÜRECEK

Bugün saat 21.00'de başlayacak çalışma, 9 Ağustos Cuma günü saat 06.00'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde saat 21.00'de trafiğe kapatılacak otoyol, saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Ayrıca çalışmalarda trafik düzenlemeleri, sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.

Söz konusu çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı, sürücülerin ise yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.

FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar da devam ediyor.

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik, yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek.

27 Haziran 2019 tarihinde başlayan ve İstanbul trafiğini felç eden asfalt yenileme çalışmalarında, köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihini işaret etmişti.



