taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.665
Euro
6.2011
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.016
Bitcoin
45909.25

TEM'de 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrildiği kazada yaralanan olmazken, yol 2 saat boyunca trafiğe kapandı.

DHA | 27.09.2019 - 23:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'de saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze Gişeler mevkiinde kaza meydana geldi.

Ankara yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralanmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin muayenesini istemedi.

15 KM ARAÇ KUYRUĞU

Daha sonra olay yerine çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait vinç yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki yüklerin başka bir kamyona aktarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalması sebebiyle yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

TEM'de 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEM'de 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEM'de 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEM'de 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEM'de 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEM'de 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEM'de 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Balıkesir'de 2 şehir eşkıyası tutuklandı

Balıkesir'de 2 şehir eşkıyası tutuklandı

945
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar

396
Balıkesir'de şehir eşkıyasının adliyeye götürülüş anı

Balıkesir'de şehir eşkıyasının adliyeye götürülüş anı

664
Mehmet Ali Erbil: Fişimi çekin dedim

Mehmet Ali Erbil: Fişimi çekin dedim

266
İstanbul depreminin sesi kaydedildi

İstanbul depreminin sesi kaydedildi

75
Kandilli Rasathanesi açıklama yaparken deprem oldu

Kandilli Rasathanesi açıklama yaparken deprem oldu

52
Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

483
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir