TEM'de 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'de saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze Gişeler mevkiinde kaza meydana geldi.

Ankara yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralanmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin muayenesini istemedi.

15 KM ARAÇ KUYRUĞU

Daha sonra olay yerine çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait vinç yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki yüklerin başka bir kamyona aktarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalması sebebiyle yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

























