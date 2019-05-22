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TEM'de devrilen kamyonet trafiği tıkadı

Küçükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet, arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu devrildi.

DHA | 22.05.2019 - 08:45..
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Kaza sabah 6.30 sıralarında, TEM otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde meydan geldi.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

MARKET ÜRÜNLERİYLE DOLU KAMYONET ÇARPMA SONUCU DEVRİLDİ

Sürücü Bayram Tufan, kapalı kasa kamyonetine yüklediği market ürünlerini Kırıkkale'de bir markete götürüyordu. Seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyon, Tufan'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyonetle önce bariyerlere çarptı ardından devrildi.

TEM'de devrilen kamyonet trafiği tıkadı

ÜRÜNLER YOLA SAÇILDI, ŞOFÖRUN DURUMU İYİ

Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bazı ürünler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle TEM  Edirne istikametinde, trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu.  Devrilen kamyonet 2 vinç yardımıyla, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırılabildi.

TEM'de devrilen kamyonet trafiği tıkadı

TEM'de devrilen kamyonet trafiği tıkadı

TEM'de devrilen kamyonet trafiği tıkadı

TEM'de devrilen kamyonet trafiği tıkadı

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