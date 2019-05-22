TEM'de devrilen kamyonet trafiği tıkadı

Kaza sabah 6.30 sıralarında, TEM otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde meydan geldi.
Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
MARKET ÜRÜNLERİYLE DOLU KAMYONET ÇARPMA SONUCU DEVRİLDİ
Sürücü Bayram Tufan, kapalı kasa kamyonetine yüklediği market ürünlerini Kırıkkale'de bir markete götürüyordu. Seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyon, Tufan'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyonetle önce bariyerlere çarptı ardından devrildi.
ÜRÜNLER YOLA SAÇILDI, ŞOFÖRUN DURUMU İYİ
Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bazı ürünler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde, trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet 2 vinç yardımıyla, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırılabildi.