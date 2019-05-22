TEM'de devrilen kamyonet trafiği tıkadı

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Fikret Orman, Sergen Yalçın'a soğuk bakıyor

Fikret Orman, Beşiktaşlıların gönlündeki teknik direktöre karşı oldukça mesafeli. Taraftara göre hareket etmeyeceğini söyleyen Orman, "Ersun Yanal da çok isteniyordu Fenerbahçe'nin hali ortada" dedi.