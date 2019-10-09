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Temel Karamollaoğlu kaşar fiyatına isyan etti

Her şeye zam geldiğini savunan Temel Karamollaoğlu, kaşarın kilosunun bile 120 liraya çıktığını belirterek "Ekonomi hepimizin derdi" dedi.

AA & Ensonhaber | 09.10.2019 - 13:19..
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Temel Karamollaoğlu kaşar fiyatına isyan etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu, ekonomi yönetimi üzerinden hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

"ZAMLAR, ESKİYİ ARATACAK KADAR İHTİŞAMLI"

Üst üste zamlara rağmen eflasyonun tek haneye düşmesini inandırıcı bulmayan Temel Karamollaoğlu, "300 gramlık kaşar 40 lira diyor. Ben bunu atarak söylemiyorum. Kilosu 120 lira ya. Çıraklık dönemini yaşadık, hatalarımız oldu dediler. Sonra kalfalık dönemi geldi. Şimdi ustalık dönemine girdik dediler. Ustalıkta da zamlar, eskiyi artacak kadar ihtişamlı oldu." dedi.

Temel Karamollaoğlu kaşar fiyatına isyan etti VİDEO

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