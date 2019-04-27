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Temel Karamollaoğlu: Özgül ağırlığı en yüksek partiyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin yerel seçimlerde yüksek bir oy oranı olmamasına karşın, 'özgül ağırlıklarının diğerlerine ağır bastığını' savundu.

AA | 27.04.2019 - 08:01..
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Temel Karamollaoğlu: Özgül ağırlığı en yüksek partiyiz

Karamollaoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ''Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları'' konulu konferansta konuştu.

"ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Karamollaoğlu, "Saadet Partisi bu seçimlerde çok yüksek bir oy almadı ama siyasette özgül ağırlığı en yüksek olan parti Saadet Partisidir elhamdülillah. Biz, bu özgül ağırlığı politikalarımızın doğruluğu ve gerçekçiliği olarak görüyoruz." dedi.

Temel Karamollaoğlu: Özgül ağırlığı en yüksek partiyiz

"YÖNETİCİ İNANÇSIZ OLSA DA ADALETLİ OLMALI"

Devletlerin adalet ile yaşadığını vurgulayan Karamollaoğlu, ''Küfürle yönetim devam edebilir, inanmıyor ama devam ediyor. Ama adaletsiz bir yönetimin sürmesi mümkün değildir. Onun için 'Adalet Mülkün Temelidir' buyurmuşlar. Kendi ülkemizde ilk ele almamız gereken konu adaletin tesisidir." ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu: Özgül ağırlığı en yüksek partiyiz

Temel Karamollaoğlu: Özgül ağırlığı en yüksek partiyiz


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