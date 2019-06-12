Temizlik firmasında 7 ton etil alkol çıktı

Manavgat'ta kaçak içki üretimi yapıldığı ve sonrasında otellere satışı gerçekleştirildiği bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı timleri araştırma başlatıldı.

BİDONLARDAN 7 TON ETİL ALKOL ÇIKTI

Araştırma sonucunda Ilıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir temizlik firmasına, jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında işyerinde yapılan aramada kaçak alkol yapımında kullanılan sahte etiket yapıştırılmış bidonlarda, 7 ton etil alkol ve 100 bin lira değerinde 2 fatura ele geçirildi.

SAHTE FATURA

Faturaların, maliye görevlileri incelenmesi sonucu tarafından sahte olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan işyeri sahibi 2 şüpheli, alınan ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.