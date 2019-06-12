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Temizlik firmasında 7 ton etil alkol çıktı

Antalya'da kaçak alkol yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ve 100 bin lira tutarında sahte fatura ele geçirildi.

İHA | 12.06.2019 - 18:50..
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Manavgat'ta kaçak içki üretimi yapıldığı ve sonrasında otellere satışı gerçekleştirildiği bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı timleri araştırma başlatıldı.

BİDONLARDAN 7 TON ETİL ALKOL ÇIKTI

Araştırma sonucunda Ilıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir temizlik firmasına, jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında işyerinde yapılan aramada kaçak alkol yapımında kullanılan sahte etiket yapıştırılmış bidonlarda, 7 ton etil alkol ve 100 bin lira değerinde 2 fatura ele geçirildi.

Temizlik firmasında 7 ton etil alkol çıktı

SAHTE FATURA

Faturaların, maliye görevlileri incelenmesi sonucu tarafından sahte olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan işyeri sahibi 2 şüpheli, alınan ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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