taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0557
Euro
6.5638
Altın
1582.43
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.071
Bitcoin
62657.07

Temizlik maddesi içen çocuk, 303. ameliyatını oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için 303. ameliyatını geçirdi.

AA | 14.02.2020 - 22:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayra Talha Yaman, daha önce 4 kez gittiği ABD'ye 28 Ocak'ta yeniden giderek, 12 Şubat'ta 48 saat süren yemek borusu operasyonu geçirdi.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Temizlik maddesi içen çocuk, 303. ameliyatını oldu

"10 YILDAN BERİ BUNU BEKLİYORDUK"

Yaman'ın anneannesi Meral Güneş, torununun çok ağır bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

Torununa ilk ameliyatında gırtlak nakli yapıldığını hatırlatan Güneş, "Şimdi yemek borusu ameliyatı oldu. Zor bir süreçti bizim için. Saatler geçmek bilmedi. Göğsünden kasığına kadar açıldı. Biz, 10 yıldan beri bunu bekliyorduk. İnşallah sağlığına kavuşup geri dönecek." dedi.

Temizlik maddesi içen çocuk, 303. ameliyatını oldu

"303. AMELİYATINI GEÇİRDİ"

Yaman'a anne ve babasının refakat ettiğini anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Herkesten Allah razı olsun. Herkesin dualarıyla Kayra bu günlere geldi. Çok yıprandık 10 yıldır. Çocuk, kendi acısını çekerek 303. ameliyatını geçirdi. Annesine ameliyata girerken, 'Çorba içeceğim.' demiş. Ben, İnegöl halkından, Türkiye'den dua ve destek bekliyorum. Kayra Türkiye'ye geri dönecek. Ne zaman döneceği ile ilgili henüz doktorlarla görüşülmedi ama daha önce üç ay sonra dönebileceği söylenmişti."

İlginizi Çekebilir
Ali Babacan'ın partisi marta kaldı
İsim ve logo çalışmasını henüz tamamlayamayan Ali Babacan, yeni partinin duyurusu için mart ayının ilk haftasını bekliyor.
PKK'lı terörist HDP'li vekilin evinde bulundu
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist gözaltına alındı.
Öz annesinin işkence ettiği bebeğe kayyum atandı
Avcılar’da bebeğine çamaşır suyu enjekte ve darp ettiği için tutuklanan annenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, babanın şikayetinden vazgeçmesi ile bebeğe kayyum atanmasına karar verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmayı ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda, kurallara uymayan 74 firmaya ait bilgileri bakanlığın internet sitesinde paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan cuma namazını İslamabad'da kıldı
Erdoğan cuma namazını İslamabad'da kıldı
408
Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket
Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket
285
Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar
Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar
662
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmayı ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmayı ifşa etti
144
Meyhanede sendika kutlaması
Meyhanede sendika kutlaması
486
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
329
Ceza yazan polise hakaret etti
Ceza yazan polise hakaret etti
491
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir