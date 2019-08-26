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Terme'de köprünün yola bağlantı noktası çöktü

Meydana gelen sel felaketinin ardından ilçe merkezinde bulunan köprü, bir anda yıkıldı. Olayda iki kişi yaralandı.

İHA | 26.08.2019 - 16:00..
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Terme'de cuma ve cumartesi günleri aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel felaketinin etkileri, bölgede tüm hızıyla sürüyor.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İlçe merkezinde yeni köprünün yol bağlantı noktası insanlar üzerindeyken çökünce büyük panik yaşandı.

Terme'de köprünün yola bağlantı noktası çöktü

ÇÖKEN YERDEN 2 VATANDAŞ ÇIKARILARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanan çökmede köprü bağlantı noktası ile akarsuyun çevre duvarının bir kısmı da yıkıldı.

Olayda yaralanan 2 vatandaş, çöken yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Park halindeki bir hafif ticari araç da çöken yerin içine düştü.

Terme'de köprünün bağlantı noktası çöktü VİDEO

Terme'de köprünün yola bağlantı noktası çöktü

YOL BÖLGESİ KAPALIYDI

Çukura düşen araç çıkartılarak, bölge trafiğe kapatıldı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yol bölgesini kapatmıştık ama maalesef insanlarımız şeridi açarak burayı trafikte kullanmışlar. Afet nedeniyle köprü başında büyük bir oyuk oluştu. 2 vatandaşımızı oyuktan kurtardık. Park halinde bir araç da oyuğun içine düştü. İnşallah can kaybı yaşanmaz.” dedi.

Terme'de köprünün yola bağlantı noktası çöktü

ARAÇ OLUŞAN OYUĞA DÜŞTÜ

Olayı gören vatandaşlar da bir anda köprünün baş tarafında bir çökme olduğunu, 2 kişinin yaralandığını, bir aracın da oluşan oyuğa düştüğünü söylediler.

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