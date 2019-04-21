Terminalde çıkan mesaj kavgası kanlı bitti

Zonguldak Alaplı’da terminal içerisinde 25 yaşındaki Rıdvan K. ile 35 yaşındaki Halil T. arasında kız arkadaşına mesaj gönderdiği gerekçesiyle tartışma yaşandı.

BACAĞINDAN YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, terminal büfesinde çalışan Rıdvan K., daha önce getirmiş olduğu ve büfe içerisinden aldığı pompalı tüfekle Halil.T.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan Halil T. kanlar içinde yere yığıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale sonucunda Rıdvan K.'yı etkisiz hale getirerek pompalı tüfeği elinden aldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halil T., Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil T.'yi vuran Rıdvan K. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.