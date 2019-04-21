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Terminalde çıkan mesaj kavgası kanlı bitti

Zonguldak'ta pompalı tüfeğini alan 25 yaşındaki şahıs, kız arkadaşına mesaj gönderdiğini iddia ettiği kişiyi yaraladı. Polisin soruşturması sürüyor.

İHA | 21.04.2019 - 08:40..
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Zonguldak Alaplı’da terminal içerisinde 25 yaşındaki Rıdvan K. ile 35 yaşındaki Halil T. arasında kız arkadaşına mesaj gönderdiği gerekçesiyle tartışma yaşandı.

BACAĞINDAN YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, terminal büfesinde çalışan Rıdvan K., daha önce getirmiş olduğu ve büfe içerisinden aldığı pompalı tüfekle Halil.T.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan Halil T. kanlar içinde yere yığıldı.

Terminalde çıkan mesaj kavgası kanlı bitti

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale sonucunda Rıdvan K.'yı etkisiz hale getirerek pompalı tüfeği elinden aldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halil T., Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil T.'yi vuran Rıdvan K. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Terminalde çıkan mesaj kavgası kanlı bitti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Terminalde çıkan mesaj kavgası kanlı bitti

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