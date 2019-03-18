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Terörist mezarına gitmek isteyen HDP'lilere izin verilmedi

Tekirdağ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde kendini asan PKK'lı Zülküf Gezen'in mezarını ziyaret etmek isteyen ve 'Dağılın' uyarısına taşla karşılık veren HDP'li gruba, polis müdahale etti.

DHA | 18.03.2019 - 15:23..
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Terörist mezarına gitmek isteyen HDP'lilere izin verilmedi

Diyarbakır Balıkçılarbaşı'nda 10 Ekim 2007 tarihinde el bombasıyla düzenlenen ve 1 polisin şehit, 2'si polis 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının faili PKK'lı terörist Zülküf Gezen, yapılan yargılama sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KENDİNİ ASTI

Gezen, hükümlü bulunduğu Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kendini çamaşır ipiyle tavana asarak yaşamına son verdi.

Gezen'in cenazesi, dün gece İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a getirilip, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, bugün öğle saatlerinde Gezen'in mezarını ziyaret etmek istedi.

Terörist mezarına gitmek isteyen HDP'lilere izin verilmedi

POLİS İZİN VERMEDİ

Mezarlık önünde güvenlik önlemi alan polisler ise Temelli ve milletvekillerine mezarı ziyaret edebileceklerini ancak gruba izin verilmeyeceğini bildirdi.

Polisin 'Dağılın' uyarısında bulunduğu grup, polise taş attı. Polis de gruba TOMA'dan basınçlı su sıkarak müdahale etti. Gruptakiler kaçarak dağılırken, Temelli ve milletvekilleri, mezar ziyaretini gerçekleştirmeden mezarlıktan ayrıldı.

Terörist mezarına gitmek isteyen HDP'lilere izin verilmedi VİDEO

Terörist mezarına gitmek isteyen HDP'lilere izin verilmedi

Terörist mezarına gitmek isteyen HDP'lilere izin verilmedi

Terörist mezarına gitmek isteyen HDP'lilere izin verilmedi

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