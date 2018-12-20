Teröristler kazdıkları hendeklerin başında toplantı yaptı

1 Ersun Yanal: Asık surat görmek istemiyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Oyuncusundan malzemecisine herkes yaptığı işten keyif almalı. Bunu sağlamadan başarı gelmez" dedi.

2 İspanya'da göçmen dramı: 12 ölü, 12 kayıp Akdeniz'in batısında İspanya ile Fas arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmen taşıyan teknedeki 12 kişinin öldü, 12 kişi de kayıp oldu.

3 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 Michelle Obama'nın kıyafeti olay oldu Barack Obama'nın eşi Michelle Obama katıldığı panelde giydiği sarı elbise ve botlar günün en çok konuşulanı oldu.

5 Arnavutluk meclisinde Başbakan'a yumurta attılar Arnavutluk meclisinin oturumunda Başbakan Edi Rama'ya ana muhalefetteki Demokratik Partiden bir milletvekili yumurta fırlattı.

6 Kuş avlarken arkadaşını vurdu Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuş avına çıkan Hilmi Işık, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.