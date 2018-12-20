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Teröristler kazdıkları hendeklerin başında toplantı yaptı

ABD askerlerinin gölgesinde hendek ve tünel kazan teröristler, bugün kazdıkları alanda toplantı yaparken görüntülendiler.

İHA | 20.12.2018 - 17:41..
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Geçtiğimiz günlerde Münbiç sınırları Seyade bölgesinde, ABD askerleri nöbet tutarken hendek ve tünel kazarken görüntülenen YPG/PKK’lıları, ABD'nin askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından korku sardı.

Bugün ise aynı noktada, ABD askerlerinin olmadığı görüldü. Daha önceden ABD askerlerinin korumasıyla hendek ve tünel kazan teröristler, bugün aynı noktada toplantı halinde görüntülendi.

Teröristler kazdıkları hendeklerin başında VİDEO


"KORKUYORLAR"

Seyade bölgesinde nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu güçlerinden Ebu Macid, "Seyade Dağlarına karşı nöbet tutuyoruz. 5-6 gün önce gazeteciler de buradayken ABD askerleri görünüyordu, sayıları çok fazlaydı. Gece gündüz kontrol ediyoruz. Bugün 5-6 kişiyi toplantı halinde gördük. Korkuyorlar. Türk kardeşlerimize teşekkür ederiz, hep bizimleler" ifadelerini kulandı.

Teröristler kazdıkları hendeklerin başında toplantı yaptı

Teröristler kazdıkları hendeklerin başında toplantı yaptı

Teröristler kazdıkları hendeklerin başında toplantı yaptı

Teröristler kazdıkları hendeklerin başında toplantı yaptı

Teröristler kazdıkları hendeklerin başında toplantı yaptı

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