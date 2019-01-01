taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2712
Euro
6.0689
Altın
1282.53
Gram Altın
217.413

Tesla çıldırdı kaymayan otomobil yaptı

Tesla, üzerinde çalıştığı Model 3’e dair kendi youtube hesabından bir video paylaştı. Karlı ve buzlu yollarda yol tutuşunu otomobilseverlere tanıtan Tesla Model 3, izleyenlerden tam not aldı.

Özel Haber | 01.01.2019 - 15:18..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Tesla Model 3'ün güçlü yol tutuşunu gözler önüne seren bir vidyoyu paylaştı.

Tesla çıldırdı kaymayan otomobil yaptı

ELEKTRİKLİ SEDAN KARLI YOLLARA MEYDAN OKUYOR

Tesla’nın yeni yayınladığı görüntülerde, elektrikli sedan olan model 3, adeta karda bir kuğu gibi süzülüyor.

Dünya devinin yeni modelinde bulunan, yol tutuşu ve direksiyon hakimiyeti izleyenleri büyüledi. 15 saniyelik bu görsel show’un hangi ülkede çekildiği hakkında bilgi verilmedi.

Tesla çıldırdı kaymayan otomobil yaptı İZLE

ELON MUSK 2019 MART’INI İŞARET ETTİ

Elektrikli arabaların farkını fazlasıyla hissettiren markaların başında gelen Tesla, daha önce de Model X’i tanıtmıştı. Karlı yollarda kabiliyetlerini sergileyen Tesla modelleri satışa çıktığında çok rağbet görecek.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda  Model 3 ‘ün sipariş tarihini 2019’un Mart ayı olarak belirtmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

25
Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

28
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

96
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

376
Şam'da yılbaşı kutlaması

Şam'da yılbaşı kutlaması

56
İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

91
Alan Carvalho'nun alacağı ücret

Alan Carvalho'nun alacağı ücret

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir