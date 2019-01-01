Tesla çıldırdı kaymayan otomobil yaptı

Tesla Model 3'ün güçlü yol tutuşunu gözler önüne seren bir vidyoyu paylaştı.

ELEKTRİKLİ SEDAN KARLI YOLLARA MEYDAN OKUYOR

Tesla’nın yeni yayınladığı görüntülerde, elektrikli sedan olan model 3, adeta karda bir kuğu gibi süzülüyor.

Dünya devinin yeni modelinde bulunan, yol tutuşu ve direksiyon hakimiyeti izleyenleri büyüledi. 15 saniyelik bu görsel show’un hangi ülkede çekildiği hakkında bilgi verilmedi.

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ELON MUSK 2019 MART’INI İŞARET ETTİ

Elektrikli arabaların farkını fazlasıyla hissettiren markaların başında gelen Tesla, daha önce de Model X’i tanıtmıştı. Karlı yollarda kabiliyetlerini sergileyen Tesla modelleri satışa çıktığında çok rağbet görecek.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Model 3 ‘ün sipariş tarihini 2019’un Mart ayı olarak belirtmişti.