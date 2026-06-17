Tesla Cybercab için geri sayım başladı: İşte kesinleşen özellikleri

Tesla Cybercab modelinin tam ölçekli bir üretim aracı haline gelmesi için gerekli olan resmi belgeler, Çevre Koruma Ajansı'na sunuldu.

Bu belgeler ile birlikte iki kapılı robotaksinin resmi ağırlığı, güç çıkışı ve batarya boyutu tamamen netlik kazandı.

ŞAŞIRTICI DERECEDE HAFİF TASARIMLA GELECEK

Paylaşılan verilere göre Cybercab, 3.113 pound ağırlığı ile şu anda ABD pazarındaki en hafif elektrikli araç ünvanını alacak.

Model, bu ağırlığı sayesinde en hafif Tesla Model 3 sürümünden yaklaşık 317 kilogram daha hafif bir yapı sunuyor.

MENZİL VE MOTOR GÜCÜ NETLEŞTİ

Araçta 48 kWh kapasiteli bir batarya paketi ve öne monte edilmiş tek bir kalıcı mıknatıslı motor yer alıyor.

Yapılan hesaplamalara göre bu teknik donanım robotaksinin gerçek dünya koşullarında yaklaşık 471 km menzil sunmasını sağlayacak.

Tamamen otonom sürüş yazılımına bağımlı olan bu modelin, 30 bin doların altında bir fiyatla tüketiciye sunulması planlanıyor.

Aracın 2027 yılından önce piyasaya sürülmesi beklenirken, ülke çapında yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor.