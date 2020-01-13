taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8562
Euro
6.5135
Altın
1551.38
Borsa
120402.78
Gram Altın
292.352
Bitcoin
47678.21

Tesla Model 3 yerine satın alabileceğiniz 5 elektrikli otomobil

Günümüzde Tesla Model 3 yerine satın alabileceğiniz en uygun 5 elektrikli otomobili sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 14:16..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son yılalrda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, daha güçlü bataryaların kullanılması ve otomatik pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha da büyüdü.

Her ne kadar elektrikli otomobiller, şu anda otomobil pazarının yalnızca yüzde 2'sini oluştursa da satışların her yıl katlanarak artması, bu pazarın gelecekteki önemini gözler önüne seriyor.

Biz de sizler için, 50 bin dolara kadar çıkan fiyatıyla Tesla Model 3 yerine satın alabileceğiniz 5 farklı elektrikli otomobili listeledik.

1. HYUNDAI KONA

hyundai kona

64 kWh lityum pil ile çalışan Hyundai Kona elektrikli otomobil, uygun koşullarda 500 kilometreye kadar menzil vadediyor. Başlangıç fiyatı 36 bin 490 dolar olan otomobil, popüler otomobil sitesi Edmunds'dan 8.2/10 puan almayı başardı.

 

2. RENAULT ZOE 2019

renult zoe

Renault, 2019 yılında elektrikli otomobili Zoe'yi, 52kW lityum iyon pil ve geliştirilmiş şarj kapasitesi ile güncelledi. Tek şarjla 324 kilometreye kadar yol alabilen otomobilin başlangıç fiyatı ise 29 bin 175 dolar.

 

3. MG ZS EV

MG

MG Motors'un en yeni elektrikli SUV'si olan ZS EV, Tesla Model 3 yerine uygun fiyatlı satın alabileceğiniz diğer bir elektrikli otomobil modeli. 44,5 kWh lityum iyon pil ile şehir içi 371 kilometre menzil sunan ZS EV, 100 km'de 12,8 kW elektrik tüketiyor.

Şu anda yalnızca İngiltere'de satılan ve fiyatı 22 - 29 bin dolar arasında değişen otomobil, çok yakında Hindistan başta olmak üzere diğer ülkelerde de satışa çıkacak.

 

4. CHEVROLET BOLD 2020

chevrole

416 kilometreye kadar menzil sunan ve kısa bir süre önce güncellenen Chevrolet Bold elektrikli otomobil, her ne kadar rakibi Tesla Model 3 kadar popüler olmasa da yine de birçok kullanıcının tercihi olabilir.  2020 Chevrolet Bolt'un fiyatı ise yaklaşık 36 bin dolar.

 

5. KIA NIRO

kia niro

Tek bir şarjla 384 kilometrelik bir menzile sahip Kia Niro, 40 bin dolarlık fiyatıyla giriş seviyesi elektrikli otomobil pazarında oldukça ses getiriyor. Tasarımıyla dikkat çeken otomobil, hareket halindeyken bataryanın şarj olması için kinetik enerjiyi kullanıyor.

Çoğu elektrikli otomobil modelinin Tesla Model 3'ü geçmek istemesi, Tesla'nın ne kadar iyi bir iş çıkardığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın son üç ayında 92 bin 550 adet satan Tesla Model 3, kendi rekorunu kırmayı başarmıştı. Ayrıca şirket, Çin'in Şanghay şehrinde kurduğu fabrikada, geçtiğimiz günlerde ilk Model 3 teslimatlarını gerçekleştirmişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Tesla Model 3 yerine satın alabileceğiniz 5 elektrikli otomobil

Tesla Model 3 yerine satın alabileceğiniz 5 elektrikli otomobil

İlginizi Çekebilir
Microsoft, yarından itibaren Windows 7 desteğini çekiyor
Microsoft, yarın yayınlayacağı son Windows 7 güncellemesi ile işletim sistemine olan desteğini sonlandıracak.
ABD'li şirket, teknolojilerini çaldığı için Apple'a dava açtı
Hasta izleme teknolojileri üreten ABD'li şirket Masimo, Apple'ın Apple Watch modellerinde kullandığı birçok patentin kendilerine ait olduğunu iddia etti.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya Android 10 güncellemesi geldi
Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro modeli için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.
Lenovo, dünyanın ilk 5G'li dizüstü bilgisayarını tanıttı
Lenovo, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de, dünyanın ilk 5G destekli laptopu Yoga 5G modelini duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

621
Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

556
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

187
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

66
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

221
Merih Demiral sakatlandı

Merih Demiral sakatlandı

36
Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir