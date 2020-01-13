Tesla Model 3 yerine satın alabileceğiniz 5 elektrikli otomobil

Son yılalrda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, daha güçlü bataryaların kullanılması ve otomatik pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha da büyüdü.

Her ne kadar elektrikli otomobiller, şu anda otomobil pazarının yalnızca yüzde 2'sini oluştursa da satışların her yıl katlanarak artması, bu pazarın gelecekteki önemini gözler önüne seriyor.

Biz de sizler için, 50 bin dolara kadar çıkan fiyatıyla Tesla Model 3 yerine satın alabileceğiniz 5 farklı elektrikli otomobili listeledik.

1. HYUNDAI KONA

64 kWh lityum pil ile çalışan Hyundai Kona elektrikli otomobil, uygun koşullarda 500 kilometreye kadar menzil vadediyor. Başlangıç fiyatı 36 bin 490 dolar olan otomobil, popüler otomobil sitesi Edmunds'dan 8.2/10 puan almayı başardı.

2. RENAULT ZOE 2019

Renault, 2019 yılında elektrikli otomobili Zoe'yi, 52kW lityum iyon pil ve geliştirilmiş şarj kapasitesi ile güncelledi. Tek şarjla 324 kilometreye kadar yol alabilen otomobilin başlangıç fiyatı ise 29 bin 175 dolar.

3. MG ZS EV

MG Motors'un en yeni elektrikli SUV'si olan ZS EV, Tesla Model 3 yerine uygun fiyatlı satın alabileceğiniz diğer bir elektrikli otomobil modeli. 44,5 kWh lityum iyon pil ile şehir içi 371 kilometre menzil sunan ZS EV, 100 km'de 12,8 kW elektrik tüketiyor.

Şu anda yalnızca İngiltere'de satılan ve fiyatı 22 - 29 bin dolar arasında değişen otomobil, çok yakında Hindistan başta olmak üzere diğer ülkelerde de satışa çıkacak.

4. CHEVROLET BOLD 2020

416 kilometreye kadar menzil sunan ve kısa bir süre önce güncellenen Chevrolet Bold elektrikli otomobil, her ne kadar rakibi Tesla Model 3 kadar popüler olmasa da yine de birçok kullanıcının tercihi olabilir. 2020 Chevrolet Bolt'un fiyatı ise yaklaşık 36 bin dolar.

5. KIA NIRO

Tek bir şarjla 384 kilometrelik bir menzile sahip Kia Niro, 40 bin dolarlık fiyatıyla giriş seviyesi elektrikli otomobil pazarında oldukça ses getiriyor. Tasarımıyla dikkat çeken otomobil, hareket halindeyken bataryanın şarj olması için kinetik enerjiyi kullanıyor.

Çoğu elektrikli otomobil modelinin Tesla Model 3'ü geçmek istemesi, Tesla'nın ne kadar iyi bir iş çıkardığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın son üç ayında 92 bin 550 adet satan Tesla Model 3, kendi rekorunu kırmayı başarmıştı. Ayrıca şirket, Çin'in Şanghay şehrinde kurduğu fabrikada, geçtiğimiz günlerde ilk Model 3 teslimatlarını gerçekleştirmişti.

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