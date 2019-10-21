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Tezekleri toplayan işçiler günlük 150 TL kazanıyor

Siirt’te fıstık bahçelerinde hayvan gübresi olarak kullanılan tezekleri vatandaşlar şimdiden stoklamaya başladı. Bu işi yapan işçiler ise kazançlarını tezekleri traktörlere yükleyerek sağlıyor.

İHA | 21.10.2019 - 12:49..
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Siirt il merkezi ve ilçelerinde çiftçilik yapan vatandaşlar, ilkbahar aylarında tarlalarda gübre olarak kullandıkları tezekleri stoklamaya başladı.

SEVEREK YAPIYORLAR

Tezekleri traktöre yükleyen işçiler, ekmek paralarını tezekten çıkardıklarını dile getirdi. Sabahın erken saatlerinde ilçe ve köyleri gezerek tezek topladıklarını belirten Adil Dayan adlı işçi, herkesin severek yaptığı bir iş olduğunu, bu işi de severek yaptıklarını dile getirdi.

Tezekleri toplayan işçiler günlük 150 TL kazanıyor

Tezekleri toplayan işçiler günlük 150 TL kazanıyor VİDEO

GÜNLÜK 150 TL KAZANIYORLAR

Dayan, "Ekmeğimizi tezekten çıkarıyoruz. Sabah 06.00’dan akşam 18.00’a kadar bu gübrede çalışıyoruz fıstıklar için. Her köye gidiyoruz. Yevmiyemiz 150 liradır. Köyleri geziyoruz, ekmeğimizi tezekten çıkarıyoruz.” dedi.

Tezekleri toplayan işçiler günlük 150 TL kazanıyor

SABAHTAN AKŞAMA KADAR ÇALIŞIYORLAR

Bir ay boyunca tezek toplayacaklarını kaydeden Ahmet Pişkin adlı işçi ise "Bu işi yapıyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz." diye konuştu.

Tezekleri toplayan işçiler günlük 150 TL kazanıyor

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