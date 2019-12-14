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The Beatles’ın gitaristinin gözlüğü 1 milyona satıldı

John Lennon’un gözlüğü, 1960’lı yıllarda şoförü olan Alan Herring tarafından 170 bin euro'ya satıldı.

İHA | 14.12.2019 - 15:09..
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Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles’ın gitaristi John Lennon 8 Aralık 1980 tarihinde hayatını kaybetmişti.

ARABASININ ARKA KOLTUĞUNDA UNUTMUŞTU

Ünlü The Beatles grubunun gitaristi John Lennon’un baterist Ringo Starr'ın arabasının arka koltuğunda unuttuğu güneş gözlüğü Londra'da düzenlenen açık artırmayla 170 bin euro'ya satıldı.

The Beatles’ın gitaristinin gözlüğü 1 milyona satıldı

"BU GÖZLÜĞÜ 51 SENE SAKLADIM"

Gözlük 1960'lı yıllarda The Beatles grubunda sürücü olarak çalışan Alan Herring tarafından satıldı. Herring, "Ringo Starr'ın arabasına John Lennon ,Ringo Starr ve George Harrison'u aldım. Onları ofise bıraktım. John Lennon’un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım" ifadelerini kullandı.

The Beatles’ın gitaristinin gözlüğü 1 milyona satıldı

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