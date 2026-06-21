The Times of India: Çin, işsizlik sorununu çözmek için binlerce lisans programını iptal etti

Çin üniversite öğrencilerinin okuması gereken bölümleri yeniden düzenliyor.

The Times of India, Çin’in üniversitelerinde yaşanan köklü dönüşüme dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

YAPAY ZEKA UYUMLU YENİ PROGRAMLAR

Habere göre, 2021 ile 2025 yılları arasında Çin Eğitim Bakanlığı, ülkedeki üniversitelerde binden fazla lisans programını iptal etti veya askıya aldı.

Bakanlık böylece kapatılan programlar yerine yapay zeka uyumlu yeni programlar başlatarak eğitimsel dönüşümü başlattı.

Bu değişiklik, üniversitelerin yüzde 30’undan fazlasında program yapısının ve işleyiş mantığının tamamen değişmesine neden oldu.

ELEMAN YETİŞTİRME SÜRECİ TAMAMEN DURDU

Bazı alanlarda eleman yetiştirme süreci tamamen durduruldu ya da ciddi oranda yavaşladı.

En çok etkilenen alanlar yabancı dil ve çeviri, işletme ve görsel sanatlar oldu.

İŞLER YAPAY ZEKAYA DEVREDİLDİ

Çin basınında yer alan bilgilere göre bu alanların bir kısmının giderek yapay zekaya devredildi.

Habere göre Çin genelinde sessiz ve görünmeyen bir işsizlik sorunu bulunuyor.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16

Genç işsizlik oranının yüzde 16 olduğu, sadece bu yıl 12,7 milyon öğrencinin üniversiteden mezun olacağı belirtiliyor.

Çin, üniversite programlarında yaptığı bu değişikliklerle, kapatılan bölümlerde eğitim almayı planlayan öğrencileri geri planda bırakırken, geleceğin parlak görüldüğü yapay zeka endüstrileri için insan kaynağı yetiştirmeyi ve böylece işsizlik sorununu azaltmayı hedefliyor.

DURUM MEZUN OLANLAR İÇİN KÖTÜLEŞTİ

Ancak habere göre bu durum, geçmişte üniversitelerden mezun olan milyonlarca genç için tabloyu daha da kötüleştirdi.

Çin ekonomisinin bir dönüşüm sürecinde olduğu ve bu dönüşümün tüm dünyayı etkileyebileceği ifade ediliyor.

İNSANLIK TARİHİNDE İLK KEZ YAŞANIYOR

Haberde en dikkat çeken detaylardan biri ise Çin’in yaşadığı bu dönüşümün insanlık tarihinde ilk kez yaşandığı ve sonuçlarının ne olacağına dair tahmin yürütmenin zor olduğu belirtiliyor.