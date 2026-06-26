Thierry Henry: Türkiye cevap vermeliydi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti.

Futbol yorumculuğu yapan Thierry Henry, A Milli Takımı'nın ABD'yi yendiği mücadeleyi değerlendirdi.

"TÜRKİYE CEVAP VERMELİYDİ"

Henry, "Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi." diyerek sözlerine başladı.

"BUNU DEĞERLENDİRDİLER"

Dünyaca ünlü Fransız futbol efsanesi, "Dünya Kupası'nı öyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi. ABD karşısında son bir fırsatları vardı ve bunu değerlendirdiler." yorumunu yaptı.