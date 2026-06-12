THY, Dünya Kupası maçlarını uçuşlarda canlı yayınlayacak

24 yıl hasretin ardından A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası sahnesinde boy gösteriyor.

Organizasyonun ABD-Meksika ve Kanada'da düzenlenmesi saat farkı nedeniyle Türkiye'de birçok maçın sabah saatlerine denk gelmesi anlamını taşıyor.

Türk Hava Yolları (THY) ise maçların canlı olarak, uygun altyapıya sahip uçaklarda yayınlanmasına karar verdi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Kupası heyecanının gökyüzüne taşınacağını belirtti. Açıklamaya göre, geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip THY uçaklarında bulunan LiveTV hizmeti sayesinde yolcular, turnuvadaki tüm karşılaşmaları canlı takip edebilecek.

Milli Takım'ın mücadelelerinin yanı sıra Dünya Kupası kapsamındaki tüm maçların yayınlanacağı belirtilirken yolcuların, Sport24 ve Sport24 Extra kanalları aracılığıyla karşılaşmaları kesintisiz izleyebileceği ifade edildi.

"GURURLA İZLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Yahya Üstün paylaşımında, “Dünya Kupası heyecanını gökyüzüne taşıyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca Milli Takımımızın heyecan dolu mücadelesi ve tüm maçlar, geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip uçaklarımızda LiveTV hizmetimizle canlı olarak ekranlara geliyor. Seyahat ederken de kalbi futbolla atan misafirlerimiz, Sport24 ve Sport24 Extra kanallarımız ile bu büyük heyecanı gökyüzünde kesintisiz takip edebilecek. Final yolunda başarılar Bizim Çocuklar. Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.