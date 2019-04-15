THY, Hava İş Sendikası'yla zam için imzaları attı

Türk Hava Yolları (THY) ile Hava İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

ZAM ORANLARI

İmzalanan 3 yıl süreli anlaşma çerçevesinde personel maaşlarına 2019'un birinci 6 ayı için enflasyon + yüzde 2, ikinci 6 ayı için enflasyon + yüzde 1,5, 2020'nin ilk 6 ayı için enflasyon + yüzde 2, ikinci 6 ayı için enflasyon + yüzde 1,5, 2021'in ilk ve ikinci dönemleri içinse enflasyon + yüzde 1 oranlarında zam yapılması kararı alındı.

Ayrıca, THY çalışanlarına seyyanen net 5 bin TL tutarında da ödeme yapılmasına karar verildi.

"GÖRÜŞMELER SPEKÜLASYONDAN UZAK GERÇEKLEŞTİ"

THY'nin Yeşilköy'deki Genel Yönetim Binası'nda TİS'in imzalanması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Aycı, sözleşme için hem THY'nin hem de sendika tarafının yoğun bir mesai harcadığını, uzun müzakereler sonucunda sözleşmeyi imzaladıklarını anlattı.

Aycı, "Her türlü spekülasyondan uzak, iki tarafın da kendi haklı sebepleri çerçevesinde yapılan resmi, legal ve meşru hak arama faaliyetlerinin neticesinde yapılmış görüşmeler ve müzakerelerdir. Normal süreci biraz uzadı. Ama nihayetinde el sıkışacak ve kucaklaşacak noktaya sendikamızla geldik." diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZIN ALIN TERİNE YAKIŞIR"

"Çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik." diyen Aycı, şöyle devam etti: "Enflasyonun üzerinde bir değerle her zaman toplu iş sözleşmesini neticelendirmek gibi bir prensibimiz var. Çalışanlarımıza hayırlı olsun. 3 yıllık yeni toplu iş sözlemesi dönemimizde eminim ki daha nice başarılara birlikte imza atacağız. Dünyanın en büyük havalimanına dünyanın en büyük taşınma operasyonunu başarmış bir aile olarak, şimdi de operasyonumuzu yeniden çok mükemmel hale getirmek suretiyle, operasyonu gün geçtikçe iyileştirerek, yolcularımızın konforun, rahatı ve süratı için elimizden gelen iyi performansı göstermeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın alın terine, emeğine, başarısına yakışır müşterek olarak aynı duygu ve düşüncelerdeyiz. Ailemizin huzuru için, iş barışı için, atılması gereken adımları zamanında atmakta tereddüt etmedik bugüne kadar ve bundan sonra da etmeyeceğiz. THY ailesi adına sevinçliyiz, huzurluyuz ve mutluyuz. Çalışma barışımız açısından da önemli bir imzayı daha geri de bırakmış oluyoruz."





Aycı, personelin yaşadığı sorunları karşılıklı olarak çalışanların meşru temsilcisi olan sendika ile istişare içinde çözdüklerini dile getirerek, şartların elvermesi halinde gelecek dönemde de aynı anlayışla çözeceklerini ifade etti.

Sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Aycı, sözleşme müzakereleri boyunca yapıcı ve uzlaşmacı tavırlarından dolayı Hava-İş Sendikası yönetimine teşekkür etti.

"TÜRKİYE'DE İMZALANAN EN İYİ SÖZLEŞMELERDEN BİRİ"

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ise sendikaları ve THY yetkilileri arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini ortak memnuniyet paydasında sona erdirip, imzalanmasından duyduğu memnuniyeti diye getirdi.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Tatlıbal, "22 bin 363 kişiyi ilgilendiren bir sözleşme. Son dönemde Türkiye'de imzalanan en iyi sözleşmelerden biri. Türkiye şartlarında gayet iyi bir zam aldığımıza inanıyorum. İşverene bu manada teşekkür ediyorum. Onlar da pazarlık etti biz de pazarlık ettik. Neticede meyveyi hep birlikte alcağız. Sonuçta aynı ailenin bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sözleşme, Aycı ile Tatlıbal tarafından imza altına alındı. İmza törenine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, genel müdür yardımcıları, Hava-İş sendikası yöneticileri ve THYçalışanları katıldı.