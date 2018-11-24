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THY ile Rüyamdaki Şehir yarışmasının kazananları belli oldu

Rüyamdaki Şehir konulu resim yarışmasına katılan Bulgar çocuklar hayallerini çizdi.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 18:19..
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Türk Hava Yolları Sofya Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen "THY ile Hayalimdeki Şehir" yarışmasının kazananları, Sofya Uluslararası Havalimanı'nda yapılan törenle sahiplerini buldu.

Bulgaristan genelinde bine yakın katılımcının yer aldığı yarışmada, New York resmi ile 9 yaşındaki Dilek Baras Husein birinci oldu.

6 yaşındaki Siana Vladimirova Kancheva, Moskova resmiyle, 8 yaşındaki Kristian Kamenov Georgiev, İstanbul Kız Kulesi resmiyle ve 11 yaşındaki Albena Ufuk Tufan, Tokyo resmiyle kendi yaş kategorilerinde dereceye girdiler.

BİR AY ZİYARETE AÇIK

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’un katılım sağlayarak ödül verdiği resim sergisi, Sofya Uluslararası Havalimanı’nda bir ay boyunca ziyarete açık kalacak.

THY ile Rüyamdaki Şehir yarışmasının kazananları belli oldu VİDEO

"BULGARİSTAN GENELİNDEN ÇOK BÜYÜK KATILIM OLDU"

THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak, “Bu sene ikincisi düzenlenen yarışmamıza Bulgaristan genelinden çok büyük katılım oldu. Küçük kalplerdeki keşfetme arzusunu uyandırmak ve bunu binden fazla resimde görüyor olmak bugün bizim için en büyük mutluluk “ dedi.

THY ile Rüyamdaki Şehir yarışmasının kazananları belli oldu

THY ile Rüyamdaki Şehir yarışmasının kazananları belli oldu

THY ile Rüyamdaki Şehir yarışmasının kazananları belli oldu

THY ile Rüyamdaki Şehir yarışmasının kazananları belli oldu

THY ile Rüyamdaki Şehir yarışmasının kazananları belli oldu

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