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THY Kurumsal İletişim Başkanı İlker Kavas oldu

Türk Hava Yolları'nda 4 yıldır Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini yürüten Seda Kalyoncu'nun yerine İlker Kavas atandı.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 18:07..
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Seda Kalyoncu’nun yerine Sponsorluk Yatırımları ve Yayınları Müdürü İlker Kavas getirildi. Atama, bugün Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

2018'DE THY KARİYERİ BAŞLADI

İlker Kavas, 2002 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Medyanet, Netbook, Neodigital gibi şirketlerde görev yaptı. Eylül 2018'de THY'ye girdi. 14 aydır da Yatırımları ve Yayınları Müdürlüğü görevindeydi.

THY Kurumsal İletişim Başkanı İlker Kavas oldu

KALYONCU LEGO FİLMİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Seda Kalyoncu gündeme Lego ile birlikte hazırlanan uçuş emniyet filmi ile gelmişti. 400 kişinin görev yaptığı uçuş emniyet videosunun yanı sıra THY yeni Lego filmine de sponsor olmuş, proje 5 milyon dolara mal olmuştu. Daha sonrasında filme yapılan revizyon için ABD yapımcı 3 milyon dolarlık fatura kesmiş, bu fatura icra kurulu tarafından ödenmemişti.

THY Kurumsal İletişim Başkanı İlker Kavas oldu

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