Ticaret Bakanlığı sosyal medyada da sahada: Sahte ilanlara geçit verilmiyor

Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki sahte ilanlara geçit vermiyor.

Bakanlık tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurallarına aykırı paylaşımlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanıyor.

Bu kapsamda son olarak başarılı bir çalışmaya daha imza atıldı.

Bakanlık, EIDS'ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten bir şirkete 5 milyon liralık para cezası uygulandığını duyurdu.

"SOSYAL MEDYADA YAYIMLANAN İLANLARDA KİMLİK DOĞRULAMAK ZORUNLUDUR"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden çalışmanın detaylarını aktaran bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Taşınmaz ve taşıt ilanlarında; sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda Ticaret Bakanlığımızca, internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir.

Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımızca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale gelmiştir. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EIDS sistemine entegre edilmiş olup bu platformlarda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamaları zorunlu şekilde yapılmaktadır.

"EIDS'E AYKIRI HAREKET EDEN BİR ŞİRKETE 5 MİLYONLUK CEZA KESİLDİ"

Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Ticaret Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte ve EIDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu çerçevede Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EIDS'ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine toplam 5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

"VATANDAŞLARIMIZIN. BU TARZ İLANLARA İTİBAR ETMEMELERİ GEREKMEKTEDİR"

Öte yandan, emlak/galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EIDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerekmektedir.

Öte yandan vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, taşınmaz/taşıtın yetkili kişiler dışındaki kişilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir.