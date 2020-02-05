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TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını kopyaladı

TikTok, Instagram'ın tasarımına oldukça benzeyen yeni profil sayfasını test ediyor.

Haber Merkezi | 05.02.2020 - 15:10..
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Sosyal medya uygulamaları, zaman zaman birbirilerinin özelliklerini kopyalayıp kendi bünyelerine katabiliyor. Örneğin Instagram, geçtiğimiz yıllarda Snapchat'in hikayeler özelliğini kopyalayıp kullanıcılara sunmuştu.

Instagram'ın Snapchat'e yaptığı, şimdilerde kendi başına geldi. Popüler video paylaşım uygulaması TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını kopyalarak test etmeye başladı.

tiktok

TIKTOK DOĞRULADI

Ortaya çıkan haberlerden sonra açıklama yapmak zorunda kalan TikTok, yeni profil sayfası tasarımını test ettiğini resmi olarak doğruladı.

Yapılan açıklamada, ”Her zaman TikTok'ta kullanıcı deneyimini geliştirmenin yollarını arıyoruz. Şu anda kullanıcılara profillerini kişiselleştirmek ve onlarla etkileşime geçmek için daha fazla yol sunacak, profil tasarımlarını ve işlevlerini test ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

TikTok'un yeni profil tasarımının, kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

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TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını kopyaladı

TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını kopyaladı

TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını kopyaladı

TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını kopyaladı

TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını kopyaladı

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