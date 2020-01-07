Tır şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Ali K., 5 yıldır birlikte olduğu sevgili Füsun Akırmak ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Ali K., alkolün de etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla Füsun Akırmak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı ve daha sonra polise haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen polis ekibi Ali K.'yi gözaltına alırken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Füsun Akırmak'ın öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Akırmak'ın cesedi, Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Akırmak, Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.