Tırdaki yangın söndürücülerden 11 kilo eroin çıktı

Aniden bastıran dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Eskişehir’de yağmur ve dolu etkili oldu

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6 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti

Muş’ta bir aracın çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.