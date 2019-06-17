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Tırdaki yangın söndürücülerden 11 kilo eroin çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tır durduruldu. Tırın içinde arama yapan ekipler, yangın söndürücülerin içerisinde 11 kilo eroin buldu.

DHA | 17.06.2019 - 17:45..
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.Ç. yönetiminden tırı durdurdu.

11 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Tırda yapılan aramada, yangın söndürücülerin içerisine gizlenmiş 11 kilo 534 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, sürücü A.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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