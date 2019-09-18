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Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

Kütahya Domaniç-Bursa İnegöl arasındaki ormanlık alana yayılan tırtıllar, ağaçların yapraklarını adeta yok etti.

AA | 18.09.2019 - 11:45..
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Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

Bölgede ilk kez geçen yıl İnegöl'e bağlı Arapoturağı mevkisinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı (calliteara pudibunda), bu sene Domaniç Dağları'nı istila etti.

Özellikle kayın ağaçları ve bitkilerin yapraklarına zarar veren tırtıllar, İnegöl-Domaniç karayolunun İkisular mevkisindeki ormanlık alanda yoğun görülüyor.

HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERDE FARK ANLAŞILIYOR

Tırtılların verdiği zarar, bölgenin drone ile çekilen görüntülerinden belirgin şekilde anlaşılabiliyor. Görüntülerde, ormanın bir tarafının yeşil, diğer tarafının da yapraksız ağaç ve bitkilerden dolayı kahverengiye bürünmesi dikkati çekiyor.

Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

Yoldaki bir dinlenme tesisinin sahibi Hüseyin Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırtılların son günlerde ormanın her yerini kapladığını söyledi.

Ordu, "Tesisimizin sol tarafı yemyeşil, sağ tarafındaki ağaçlar ise sonbaharı andırıyor. Sadece bulunduğumuz bölge üç günde bu hale geldi. Benim tahminin 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca tırtıl var." dedi.

Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

TIRTILA KARŞI BAKTERİYLE MÜCADELE EDİLECEK

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce, sorumluluk sahasında yer alan bu ormandaki tırtıllar için biyolojik mücadele başlatıldı.

Ağaç türlerinden sadece kayının yapraklarına zarar veren tırtıllara karşı Orman Fakültelerinin Entomoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ile istişare yapıldı.

Bunun sonucunda, zararlının görüldüğü sahalarda çevreye zarar vermeyen "bacillus thuringiensis var. kurstaki" bakterisi ile mücadele edilmesi uygun bulundu.

Bölge Müdürlüğü ekipleri, biyolojik bakteriyi tırtılın görüldüğü ağaçlara tek tek püskürterek zararlının yayılışını kontrol altına almaya çalışıyor.

Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

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