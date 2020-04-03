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Titan nedir

Titan, Satürn'ün en büyük uydusudur, yoğun bir atmosferi vardır.

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Titan nedir

Titan, Dünya dışında, yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan ikinci gökcismidir. Titan'daki büyük su kütleleri gibi görünen okyanusların, metan gazının sıvı hali olduğu saptanmıştır.

Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan, yoğun bir atmosfere sahiptir ve Güneş Sistemi’ndeki ikinci en büyük uydu olarak bilinir. Titan’ın büyük oranda azottan oluşan atmosferinin, Dünya’nın ilk oluşum evrelerindeki atmosferine benzediği düşünülmektedir.

HUYGENS KEŞFETTİ

Titan, 25 Mart 1655'te Hollandalı gökbilimci Christiaan Huygens tarafından keşfedilmiştir. Kendisinden önce, 1610'da Galileo Galilei, "Galilei uyduları" olarak bilinen Jüpiter'in en büyük dört uydusunu keşfetmişti. Galileo'dan esinlenen Huygens, kardeşiyle birlikte geliştirdikleri ilk teleskopla Titan'ı buldu.

Titan nedir

TİTAN İSMİNİN TARİHÇESİ

Uyduya, Satürn'ün uydusu anlamına gelen latince Saturni Luna adı verildi. 1847'de Yunan mitolojisinden esinlenilerek uydunun ismi Titan oldu. Titan her ne kadar Satürn VI olarak adlandırılmış olsa da, Satürn'e yakınlık bakımından 19. sırada bulunur.

Titan nedir

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