TOFAŞ, Shavar Reynolds'ı kadrosuna kattı
TOFAŞ, London Lions forması giyen Shavar Reynolds'u renklerine bağladığını duyurdu.
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TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds ile sözleşme imzaladı.
Yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında, son olarak London Lions ile Büyük Britanya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Reynolds ile anlaşma sağladı.
İSTATİSTİKLERİ
Reynolds, 2025-2026 sezonunda 29 maçta 10,8 sayı, 4,7 asist, 1,8 ribaund, Eurocup'ta ise 9 maçta 14 sayı, 3,9 asist, 2,6 ribaund, 1 top çalma ortalamasıyla oynadı.
Yeni sezonda mavi-yeşil formayı giyecek basketbolcu, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)