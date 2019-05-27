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Tokatlı öğrencilerden bilinçlendirici rap müzik

Bin ilkokul öğrencisi ‘akran zorbalığına’ dikkat çekmek için aynı anda rap yaptı.

İHA | 27.05.2019 - 14:37..
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Tokat'ta Halil Rıfat Paşa İlkokulunda düzenlenen etkinlikte toplumda artan şiddete dikkat çekmek amacıyla Matematik Öğretmeni Ahmet Öztav tarafından yazılan “Zorba çocuk” rap şarkısını öğrenciler seslendirdi.

AMAÇ ZORBALIĞI KÜÇÜK YAŞTA YOK ETMEK

Okul bahçesinde bin öğrenci aynı anda "Hey Zorba dur bakalım orada" şarkısını söyledi. Okul Müdürü Saadettin Aktaş, zorbaların belki de kaynağı olan "Akran Zorbalığı"na dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturma istediklerini ifade ederek, “Akran zorbalığı ile büyüyen nesil ilerleyen yıllarda şiddete varan uygulamalar toplumumuzun gözü önünde devamlı gözükmektedir. Bizlerde çocuklarda gördüğümüz bu akran zorbalığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak, onları bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek, kaba davranışı önlemek, kabalığı saygısızlığı çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği yaptık” diye konuştu.

Tokatlı öğrencilerden bilinçlendirici rap müzik

ÇOCUKLARA BİLİNÇLİ EĞİTİM

Öğrenciler de "zorba çocuk" rap parçası ile yaşanan zorbalıklara karşı 'dur' mesajı verdiklerini, farkındalıkla birlikte daha bilinçlendiklerini kaydetti.

Tokatlı öğrencilerden bilinçlendirici rap müzik VİDEO


Tokatlı öğrencilerden bilinçlendirici rap müzik

Tokatlı öğrencilerden bilinçlendirici rap müzik

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