Tokat'ta 2 kişinin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tokat'ın Reşadiye ilçesi D-100 kara yolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkinde feci bir kaza meydana geldi.

C.Y.F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, Reşadiye istikametinden Niksar yönüne seyir halindeyken, yolun sağında park halinde bulunan 60 TK 017 plakalı motosiklete çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet üzerinde bulunan Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. (35) hafif yaralandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kara yolunda seyreden araçların ardından otomobilin hızla olay yerine yaklaştığı, çarpmanın ardından bölgede hareketlilik yaşandığı görülüyor.

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların olay yerine yöneldiği ve kısa süre içerisinde ekiplerin bölgeye sevk edildiği görüntülere yansıyor.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Çetin Coşkun ve Semih Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

F.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede 60 M 2028 plakalı başka bir aracın da kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi.

O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.