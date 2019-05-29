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Tokat'ta 200 bin liralık altın soygunu

Tokat Zile'de motosiklet kasklı soyguncu, sahte dinamit ve tabancayla 200 bin liralık altın çaldı.

AA | 29.05.2019 - 14:42..
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Sahte dinamit kullanan soyguncu, kullandığı yöntemle başarılı olmuşa benziyor.

Tokat'ın Zile ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle Mustafa Özdoğan'a ait kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli, başındaki kaskla içeri girdi.

DİNAMİTİ TEZGAHA BIRAKTI

Üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Vitrindeki yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını çantasına dolduran soyguncu, geldiği motosikletle kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, zanlının bıraktığı dinamitin sahte olduğunu ve alçıdan yapıldığını belirledi.

Tokat'ta 200 bin liralık altın soygunu

SOYGUNCU ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tokat'ta 200 bin liralık altın soygunu

Tokat'ta 200 bin liralık altın soygunu

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