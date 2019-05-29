Gerçek hayatta var olmayan sahte insanlar üreten yapay zeka

1 Baro nedir Baro, kısaca bir kent ya da bir bölgede avukatların bağlı oldukları meslek kuruluşudur.

2 Polis sürücülere yayaya yol vermeyi öğretti Adana'da yayalara yol vermeyen sürücüler araçlarından indirilerek, yaya bir şekilde karşıdan karşıya geçirildi.

3 Yanan binanın balkonundan çocukları çekip kurtardı Rusya'nın Fokino şehrinde bir kişi, yangında mahsur kalan aileye yardım etti.

4 Tokat'ta 200 bin liralık altın soygunu Tokat Zile'de motosiklet kasklı soyguncu sahte dinamit ve ve tabancayla 200 bin liralık altın çaldı.

5 Eda Ece: Zeki insan severim Ünlü oyuncu Eda Ece, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

6 Google Stadia'nın abonelik ücreti ve çıkış tarihi bu yaz açıklanacak Google Stadia'nın resmi Twitter hesabı, Stadia ile ilgili merak edilen önemli sorunların cevaplarını bu yaz açıklayacaklarını duyurdu.