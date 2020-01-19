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Tokat'ta 750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor

Tarihi Pervane Hamamı'nda, hamam kültürünü yaşatmak amacıyla vatandaşlar, klarnet ve darbuka eşliğinde keşkek yiyerek eğlenceli anlar yaşadı.

İHA | 19.01.2020 - 14:47..
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Tokat’ta bulunan tarihi Pervane Hamamı'nda, unutulmaya yüz tutmuş olan hamam kültürünü yaşatmak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla, etkinlik düzenlendi.

HAMAMDA KEŞKEK YEDİLER

Hamamda yıkanan vatandaşlara keşkek, meyve, turşu ve salata ikramı yapıldı. Hamamda yemekyiyen vatandaşlar, ayrıca cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde eğlendi.

Tokat'ta 750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor

''HAMAMCILIK TOKATLILARIN KİMSE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞMASIN''

Etkinliği düzenleyenlerden Özkan Gündüzlü, Tokat’tan başka bir ilde bu kültürü bulmanın mümkün olmadığını belirterek, “Patronu Halil isyanından sonra hamam işletmeciliği Tokatlılara verilmiş. Hamamcılık Tokatlıların, kimse sahip çıkmaya çalışmasın. Kültürümüzde hamam ve keşkek yemeği önemli bir yere sahip. Keşkeğin hamam ortamında yenmesi de.” dedi.

Tokat'ta 750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor

Tokat'ta 750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor

Tokat'ta 750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor

Tokat'ta 750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor

Tokat'ta 750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor


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