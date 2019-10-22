Tokat'ta Alzheimer hastası yaşlı adam dereye düştü

Tokat'ın Niksar ilçesi Gaziahmet Mahallesi Dereçay Sokak’ta Alzheimer hastası 89 yaşındaki Kaya Güleç, Çanakçı deresine düştü.

4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye düşen yaşlı adamı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri çevresi duvarlarla örülü dereye merdivenle inerek müdahalede bulundu. Su seviyesinin düşük olduğu dereden yaşlı adam sedyeye bağlanarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaslı adam ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta dereye düşen yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı VİDEO



