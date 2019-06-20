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Tokat'ta caminin minaresine yıldırım düştü

Geçtiğimiz günlerde cami minaresine yıldırım düşmesi sonucu yaşanan korku dolu anlar kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 20.06.2019 - 13:58..
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Tokat’ta Sanayi Camii’nin minaresine yıldırım düşmesi sonucu çevreye taş ve sıva parçaları saçılırken, esnaf da panikle araçlarını uzaklaştırmaya çalıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yıldırım düşmesinin ardından park halinde olan otomobillerin çevresine sıva ve kaya parçaları düştü. O esnada iş yerinde çalışan esnaflar panikle araçlarını bulundukları yerden alarak iş yerlerinin kapısına çekti.

Yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen olayda yaralanan olmazken bir araçta küçük çaplı hasar oluştu. Zarar gören caminin minaresi ise tamir edildi.

Cami minaresine yıldırım düştüğü anlar

ESNAF MİNARE ÇEVRESİNDEKİ ARAÇLARINA KOŞTU

Sanayi esnaflarından Osman Yılmaz, yıldırım düşmesi ile birlikte oluşan sesten dışarıya bakmaya çıktıklarında taş parçalarını etrafa yayıldığını gördüklerini ifade ederek, “Esnaflar minare çevresindeki araçlarına koştu. Çok şükür araçlarımızda hasar yoktu, birkaç iş yerinin saclarını taşlar delmişti. Caminin hasar gören minaresi de onarıldı” diye konuştu.

"PATLAMA SESİ GİBİ ŞİDDETLİ BİR SES DUYDUK"

Sanayi esnaflarından Bünyamin Önler ise yaşadıkları korkuyu dile getirerek, “İş yerinde çalışıyorduk patlama sesi gibi şiddetli bir ses geldi. Dışarıya baktığımda ağaçlara yıldırım düştüğünü sandım. Daha sonra minareye yıldırım düştüğünü fark ettik. O panikle araçları bulundukları yerden aldık. Minarenin bir kısmındaki taşlar zarar görmüştü. Araçların birisinde küçük bir hasar vardı diğerlerinden tesadüfen hasar yoktu. Taş parçaları boş alana düşmüş. Ucuz atlattık” ifadelerini kullandı.
Tokat'ta caminin minaresine yıldırım düştü

Tokat'ta caminin minaresine yıldırım düştü

Tokat'ta caminin minaresine yıldırım düştü

Tokat'ta caminin minaresine yıldırım düştü

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