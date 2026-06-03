Tokat'ta kayıp gençlerden birinin cansız bedeni bulundu

28 Mayıs tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen iki kişi, kısa sürede akıntıyla kaybolmuştu. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Ekipler, günler boyunca hem su yüzeyinde hem de çay yatağında yoğun şekilde arama gerçekleştirdi.

BARAJ KAPATILDI, ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Arama çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi için Sanko Barajı’ndan su akışı durduruldu. Bu sayede çay yatağında su seviyesinin düşmesi sağlanarak ekiplerin daha kapsamlı inceleme yapmasına imkan tanındı.

Bölge, arama çalışmaları süresince ekiplerin yoğun mesaisine sahne oldu.

DRONE'LA CANSIZ BEDENİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmaların 7’nci gününde kritik gelişme yaşandı. Olay yerinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Kale Köprüsü civarında görev yapan polis drone'u, su yüzeyinde bir bulgu tespit etti.

Yapılan incelemede, bulunan kişinin Oğuz Kale olduğu belirlendi.

Sudan çıkarılan Oğuz Kale’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

AİLELER FENALIK GEÇİRDİ

Acı haberin ardından Oğuz Kale’nin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinde bulunan bazı aile bireylerinin fenalık geçirdiği öğrenildi.

Yetkililer, Kelkit Çayı’na düşerek kaybolan ikinci kişi İlker P. için arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor.