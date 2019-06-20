Tokat'ta ticari aracın çarptığı ayı telef oldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, bir ayıya otomobil çarptı.

Reşadiye- Aybastı yolunun Bereketli beldesi yakınlarında meydana gelen olayda, Halit Bulut'un kullandığı hafif ticari araç, ormanlık alandan yola aniden çıkan ayıya çarptı.

Ayı, kaza yerinde telef olurken, araçta ise hasar oluştu.

YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kaza sonrası ihbarla gelen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Telef olan ayı, Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi yetkililerince yoldan alındı.









