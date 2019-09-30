1 Tokat'ta uyuşturucu sanığının ilginç ifadesi ortaya çıktı Erbaa ilçesinde ekiplerin bir eve düzenlediği operasyonda bahçede dikili 122 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibinin ifadesinde "Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı" dediği öğrenildi.

2 Hindistan’daki selde ölü sayısı 120'ye yükseldi Etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde ölü sayısı 120’ye olarak açıklanırken, bölgede eğitime ara verildi. Yetkililer toplu taşıma seferlerinin durdurulduğunu da belirtti.

3 Ankara'daki ishal salgınından Meral Akşener de etkilendi Başkent Ankara'da devam eden ishal salgınından etkilenenler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer aldı. Akşener'in tedavisi hastanede devam ediyor.

4 Rıdvan Dilmen: Beşiktaş değil Sakartaş Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş'ın çok sakarca goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Herkes 1903'e zarar veriyor. Fikret Orman ya genel kurul kararını iptal etsin ya da ben yokum desin" dedi.

5 Teröristleri tedavi eden iki kişi yakalandı Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması YPS'li teröristlere destek verip, tedavilerini yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

6 Hayvancılıkla geçinen Yozgat'ta çoban bulunamıyor Yozgat'ta nüfusun büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken, 4 bin lira maaşla çalıştırılacak çoban bulmakta zorlanan çiftçiler, dört gözle büyük şehirlerden gelecekleri bekliyorlar.