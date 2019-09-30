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Tokat'ta uyuşturucu sanığının ilginç ifadesi ortaya çıktı

Erbaa ilçesinde ekiplerin bir eve düzenlediği operasyonda bahçede dikili 122 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibinin ifadesinde "Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı" dediği öğrenildi.

DHA | 30.09.2019 - 11:06..
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Geçen hafta düzenlenen operasyonda Karayaka beldesinde yaşayan H.P.’nin bahçesine izinsiz Hint keneviri yetiştiştirdiği ihbarı alındı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Tokat'ta uyuşturucu sanığının ilginç ifadesi ortaya çıktı

HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

H.P.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada ekili halde 122 kök Hint keneviri, 71,7 kilogramı kurutulmamış toplam 92,9 kilogram esrar ele geçirildi.

Tokat'ta uyuşturucu sanığının ilginç ifadesi ortaya çıktı

"BAHÇEYE MISIR EKTİM ESRAR ÇIKTI"

İzinsiz Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alınan H.P.’nin emniyetteki ifadesinde ''Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı.'' dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Tokat'ta uyuşturucu sanığının ilginç ifadesi ortaya çıktı

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