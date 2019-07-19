Tokat'taki çocuk yoğun siste kayboldu

Tokat'ın Almus ilçesindeki yaylada hayvan otlatırken yoğun siste kaybolan baba ve oğul için arama çalışmaları başlatıldı. Arama sonunda baba bulundu 11 yaşındaki çocuk bulunamadı.

HAYVAN OTLATMAYA ÇIKMIŞLARDI

İlçesine bağlı Çevreli beldesinin 1700 rakımlı Çifte Tekne Yaylası'nda hayvan otlatan İsa Çelikdemir ve oğlu Engin Çelikdemir, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybederek kayboldu.

Baba ve oğlundan haber alamayan ailesi durumu köydeki komşularına bildirdi.

BABA BULUNDU

Köylülerin yaptığı ilk aramada baba bitkin halde bulunurken, İsa-Nefise çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Engin'e ise ulaşılamadı.

ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgeye intikal eden AFAD ve jandarma ekipleri köylülerle birlikte çocuğu aramaya başladı. Tüm gün süren aramalar yağış ve sis nedeniyle güçlükle devam ettiriliyor.